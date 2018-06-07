Депутаты парламента Италии выразили вотум доверия новому правительству страны

Правительство Италии получило вотум доверия в обеих палатах парламента. Доверие правительству выразили 350 депутатов, 236 проголосовали против. Ранее состав нового правительства одобрил сенат Италии. В конце прошлой недели вновь сформированное правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте принесло присягу в Квиринальском дворце.
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