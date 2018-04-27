Десять израильских подростков погибли во время паводка у Мертвого моря

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа израильских подростков попала в зону паводка у Мертвого моря, 10 человек погибли, сообщают информагентства.
Группа из 25 юношей и девушек была застигнута паводком во время экскурсии по руслу ручья Цафит. Некоторые успели подняться на возвышенность, других унесло потоком воды.
Среди погибших - девять девушек и один юноша в возрасте 17-18 лет. Уточняется, что молодые люди были учащимися школы допризывной подготовки.-0-
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