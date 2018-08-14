Десятки людей погибли при обрушении моста возле Генуи

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате обрушения автомобильного моста возле итальянского города Генуя погибли десятки людей, сообщает итальянский телеканал Rai News.
Из-под обломков уже извлечено несколько автомобилей, водители и пассажиры которых мертвы. Точное число жертв пока установить трудно, продолжается разбор завалов.
Под рухнувшим участком моста также находятся торговые центры, промышленные склады и несколько жилых зданий. Кроме того, под мостом проходит железная дорога, соединяющая Геную с Миланом.
На месте ЧП работают пожарные, спасатели и бригады скорой помощи.-0-
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