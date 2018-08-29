Дети погибли в холодильнике

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мотигинском районе Красноярского края России двое детей задохнулись в закрытом холодильнике. Об этом сообщает Krasnoyarsk Media.

Трехлетний мальчик вместе с родителями был в гостях у своей тети. Гуляя во дворе, вместе с четырехлетним двоюродным братом залез в старый неработающий холодильник в хозяйственной постройке. Дети закрыли дверь, но открыть ее изнутри не смогли.

Когда взрослые не смогли найти детей, они обратились в полицию. Прибывший на место участковый нашел детей в холодильнике, но к тому времени оба мальчика задохнулись.-0-