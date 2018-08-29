Дети погибли в холодильнике

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мотигинском районе Красноярского края России двое детей задохнулись в закрытом холодильнике. Об этом сообщает Krasnoyarsk Media.
Трехлетний мальчик вместе с родителями был в гостях у своей тети. Гуляя во дворе, вместе с четырехлетним двоюродным братом залез в старый неработающий холодильник в хозяйственной постройке. Дети закрыли дверь, но открыть ее изнутри не смогли.
Когда взрослые не смогли найти детей, они обратились в полицию. Прибывший на место участковый нашел детей в холодильнике, но к тому времени оба мальчика задохнулись.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.406 BYN
|2.405 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.0586 BYN
|2.057 BYN
|2.063 BYN
|RUB
|3.0543 BYN
|3.046 BYN
|3.055 BYN