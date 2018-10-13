Девять альпинистов погибли при сходе лавины в Гималаях

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять альпинистов из Южной Кореи и Непала погибли в результате схода лавины в Гималаях, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организатора экспедиции.

Группа альпинистов собирались совершить восхождение на гору Манаслу - восьмую высочайшую вершину мира, но огромная снежная лавина полностью накрыла их лагерь, разбитый на склоне горы Гурья Химал. В лагере они рассчитывали дождаться хорошей погоды, чтобы продолжить восхождение.

Тела альпинистов были найдены внутри и около палаток. В район происшествия направлен спасательный вертолет.-0-