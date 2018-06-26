Девять стран ЕС создают совместные европейские силы реагирования

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры обороны девяти стран ЕС, включая Великобританию, подписали соглашение о формировании совместных европейских сил военного реагирования, в которых британцы будут участвовать и после Brexit. Как сообщает Deutsche Welle, соответствующий договор о намерениях был подписан 25 июня в Люксембурге.

Подобный формат ранее предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Во время выступления в сентябре 2017 года он заявил о необходимости создания автономных сил обороны Европы, способных действовать без поддержки НАТО и США.

Отмечается, что задачей коалиционных сил будет быстрое реагирование на кризисы вблизи европейских границ.

Помимо Великобритании, в совместные силы вошли Франция, Германия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Эстония, Испания и Португалия.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подчеркнула, что Европа должна быть "сильной, готовой защитить нас и наш суверенитет".

В ЕС создают силы быстрого кибернетического реагирования. Протокол о намерениях 25 июня подписали в Люксембурге министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии.-0-