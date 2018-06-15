Девушка погибла в результате нападения в Мюнхене

Неизвестный совершил нападение на прохожих с ножом в Мюнхене, сообщают информагентства. В результате произошедшего один человек погиб и три пострадали.
Данный инцидент произошел в пятницу, пятнадцатого июня, на улицах немецкого города Мюнхен. В результате нападения с ножом скончалась молодая девушка в возрасте двадцати пяти лет. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Известно, что и сам злоумышленник был ранен. Он скрылся с места преступления, сейчас его разыскивает полиция.
Сотрудники правоохранительных органов уже исключили вариант террористического акта. Мотивы преступника выясняются. Рассматривается версия бытового конфликта.
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