Девушка погибла в результате нападения в Мюнхене

Неизвестный совершил нападение на прохожих с ножом в Мюнхене, сообщают информагентства. В результате произошедшего один человек погиб и три пострадали.

Данный инцидент произошел в пятницу, пятнадцатого июня, на улицах немецкого города Мюнхен. В результате нападения с ножом скончалась молодая девушка в возрасте двадцати пяти лет. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Известно, что и сам злоумышленник был ранен. Он скрылся с места преступления, сейчас его разыскивает полиция.

Сотрудники правоохранительных органов уже исключили вариант террористического акта. Мотивы преступника выясняются. Рассматривается версия бытового конфликта.