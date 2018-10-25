Директора завода "Авангард" в Гатчине отправили под домашний арест

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гатчинский городской суд Ленинградской области отправил под домашний арест директора завода "Авангард", где произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что директор полностью признал вину по делу о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В конце прошлой недели Гатчинский суд также отправил под домашний арест главного инженера завода. Он тоже признал свою вину.

Взрыв на заводе "Авангард" в Гатчине произошел 19 октября. Погибли пять человек, еще семеро получили травмы.-0-