Для балканских стран не будет автоматического вступления в ЕС - кабмин ФРГ

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балканские страны для вступления в ЕС должны выполнить необходимые требования, речи об автоматическом вхождении в сообщество не идет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил сегодня на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя доклад Еврокомиссии об ускорении процесса вступления балканских стран в ЕС.

"Автоматического вступления не будет. Всем кандидатам предстоит еще провести значительные реформы", - сказал Штеффен Зайберт. При этом представитель правительства добавил, что ФРГ поддерживает европейскую перспективу стран Западных Балкан.

Ранее немецкая газета Die Welt со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ Еврокомиссии, который будет представлен 6 февраля в Страсбурге, сообщила, что в Брюсселе намерены ускорить процесс вступления в Евросоюз стран Западных Балкан. Отмечалось, что Сербия и Черногория могут присоединиться к сообществу уже к 2025 году.-0-