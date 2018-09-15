Для спасения от шторма "Флоренс" 20 тыс. человек разместили в убежищах Северной Каролины

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 20 тыс. жителей штата Северная Каролина (США) размещены в центрах временного проживания. Об этом сообщил 15 сентября на пресс- конференции губернатор Северной Каролины Рой Купер, сообщает телеканал NBC.

"У нас насчитывается 20 тыс. человек в 157 убежищах, где есть место для большего числа людей. Если эти убежища переполнятся, то мы обустроим дополнительные", - уточнил губернатор.

"Флоренс" нарушил электроснабжение в домах 800 тыс. жителей штата. Службы электрообеспечения приступили к восстановлению подачи электроэнергии. Власти намерены приостановить движение транспорта в восточной части Северной Каролины, которая находится под угрозой подтопления из-за шторма.

По информации Национального центра по наблюдению за ураганами, "Флоренс" находится в 65 км к западу от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется на запад со скоростью 0,9 м/с, скорость ветра - 20,1 м/c.

Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины.-0-