Добыча нефти в Мексике существенно сократилась за последние 28 лет

Ежедневная добыча нефти и газа в Мексике упала значительно ниже уровня добычи 1990 года, с которого начали вести отчетность. Государственная нефтяная компания Petroleos Mexicanos сообщает на своем веб-сайте, что среднесуточная добыча в 2017 году составляла около 52 000 баррелей, что существенно меньше отметки в 2 миллиона.

В период с 2003 по 2005 год добыча постоянно снижалась, достигнув отметки 3,4 миллиона баррелей в день. Падение во многом вызвано неспособностью компании найти новые резервы для замены устаревающего оборудования

Компания напомнила об уровне добычи 1990 года, когда объем извлеченной нефти составлял около 2,5 млн баррелей в день.