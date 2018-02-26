Добыча нефти в Мексике существенно сократилась за последние 28 лет

Ежедневная добыча нефти и газа в Мексике упала значительно ниже уровня добычи 1990 года, с которого начали вести отчетность. Государственная нефтяная компания Petroleos Mexicanos сообщает на своем веб-сайте, что среднесуточная добыча в 2017 году составляла около 52 000 баррелей, что существенно меньше отметки в 2 миллиона.
В период с 2003 по 2005 год добыча постоянно снижалась, достигнув отметки 3,4 миллиона баррелей в день. Падение во многом вызвано неспособностью компании найти новые резервы для замены устаревающего оборудования
Компания напомнила об уровне добычи 1990 года, когда объем извлеченной нефти составлял около 2,5 млн баррелей в день.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4081 BYN
|2.41 BYN
|2.412 BYN
|USD
|1.9556 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4943 BYN
|3.49 BYN
|3.495 BYN