Долгосрочные наблюдатели от СНГ на выборах президента РФ ознакомились с ходом кампании в регионах

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долгосрочные наблюдатели от СНГ на выборах Президента России ознакомились с ходом избирательной кампании в регионах, сообщили БЕЛТА в штабе миссии наблюдателей от Содружества.

Миссия продолжает мониторинг президентских выборов. "Долгосрочные наблюдатели от СНГ ознакомились с ходом избирательной кампании в 11 регионах Российской Федерации - Республике Карелия, Владимирской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Тверской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге", - проинформировали в штабе.

Руководители избирательных комиссий предоставили международным наблюдателям информацию о подготовке к выборам, информировании избирателей, формировании территориальных и участковых избиркомов, обучения членов комиссий и общественных наблюдателей.

Как отметили в штабе миссии, одно из направлений деятельности наблюдателей от СНГ заключается в анализе поступивших в уполномоченные органы жалоб и заявлений. "В связи с этим в ЦИК, Верховный суд, Генеральную прокуратуру и МВД России направлены письма с просьбой о предоставлении информации о выявленных правонарушениях, возбужденных уголовных делах, а также о ходе рассмотрения обращений и заявлений, связанных с ходом избирательной кампании", - рассказали в штабе.

По последним данным, в российский Центризбирком поданы документы на аккредитацию 119 наблюдателей от Содружества, в том числе от Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Исполнительного комитета СНГ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.-0-