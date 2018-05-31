Дональд Трамп провел встречу с Ким Кардашьян, на которой они обсудили тюремную реформу

Президент США провел встречу в Овальном кабинете с моделью и звездой реалити Ким Кардашьян, сообщает ТАСС. Данная встреча не значилась в официальном рабочем графике президента. В ходе беседы они обсудили тюремную реформу и помилование 63-летней Элис Мэри Джонсон, отбывающей пожизненное заключение.
О встрече стало известно благодаря аккаунту в Twitter президента США, где было опубликовано совместное фото Кардашьян и Трампа.
Cледует отметить, что Элис Мэри Джонсон была приговорена к пожизненному заключению за участие в наркоторговле. Женщина уже отбыла двадцать лет заключения. Иные подробности встречи пока не сообщаются.
В интернете эта новость вызвала целую бурю обсуждений. Некоторые высказали мнение, что вскоре странами будут править блогеры. Кто-то воспринял это как повод для создания мемов. Но большинство скептически относятся к тому, что звезды реали-шоу и популярные блогеры могут как-то влиять на реформы.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3442 BYN
|2.347 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.0225 BYN
|2.01 BYN
|2.015 BYN
|RUB
|3.2331 BYN
|3.235 BYN
|3.25 BYN