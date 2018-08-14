Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом $716 млрд на 2019 финансовый год, который начинается в США с 1 октября, сообщает ТАСС.

В номинальном выражении речь идет о самой большой сумме в истории США. Однако если учитывать инфляцию, то несколько раз в прошлом США принимали и более крупные военные бюджеты.

В первую очередь новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих - примерно на 16 тыс. При этом на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. В законе о бюджете говорится, что $40 млрд будут потрачены на обновление ВВС. Еще $65 млн выделены на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности, которыми можно будет оснастить ракеты, запускаемые с подводных лодок.

"С принятием нового бюджета мы увеличим размер и мощь нашей армии, создав тысячи мест для новобранцев, - заявил Дональд Трамп. - Мы заменим устаревшие танки, устаревшие самолеты и корабли самыми передовыми и смертоносными технологиями".

Утвержденный проект бюджета дает указание главе Пентагона и другим ключевым чиновникам начать формирование элементов системы ПРО в космическом пространстве, а также предполагает увеличение финансирования на средства кибербезопасности.

По словам президента США, космос стал областью боевых действий, недостаточно иметь американские силы в космосе, "нужно обеспечить американское господство". В связи с этим Дональд Трамп напомнил, что власти США приступили к созданию шестого по счету вида национальных ВС - Космических сил. Дональд Трамп также подчеркнул, что будут выделены средства на модернизацию ядерного арсенала США.

Оборонный бюджет предполагает продолжение оказания военной помощи Украине. На эти цели в 2019 финансовом году Вашингтон заложил $250 млн.

Документом продлевается запрет на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны РФ, который действует уже несколько лет. При этом запрет не распространяется на диалог между военными двух стран, а также на канал связи для предотвращения инцидентов в Сирии.

Новый оборонный бюджет США на 2019 финансовый год предполагает введение запрета на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Среди другого оборудования, также запрещенного к закупке, оказались системы видеонаблюдения и телекоммуникационное оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также продукции их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у этих трех юридических лиц.

Как ранее отмечали разработчики законопроекта, документ призван усилить присутствие США на Ближнем Востоке для противостояния Ирану. В тексте содержится призыв к Пентагону создать сеть стран-партнеров для сдерживания "злонамеренных действий" Исламской Республики в регионе.

Еще одним пунктом бюджета является положение о "введении запрета на поставку самолетов F-35 в Турцию до получения доклада" об американо-турецких отношениях, влиянии на них планируемого Турцией приобретения у России зенитной ракетной системы С-400, а также о последствиях для военной промышленности США в случае исключения Турции из программы международных поставок F-35. Документ должен быть предоставлен Пентагоном Конгрессу в течение 90 дней после вступления бюджета в силу. После получения Конгрессом доклада поставки самолетов предполагается возобновить.-0-