Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он фантастически справится с работой. Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу. Джина Гаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на данном посту", - написал Дональд Трамп в Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!