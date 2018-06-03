Досрочные парламентские выборы проходят в Словении

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочные выборы 90 депутатов парламента проходят сегодня в Словении, сообщают информагентства.
Решение о досрочных выборах президент Словении Борут Пахор принял в середине апреля, после того, как 14 марта премьер-министр Миро Церар заявил, что подает в отставку.
С утра открыты чуть более 3 тыс. избирательных участков, за депутатский мандат борются 1,6 тыс. кандидатов. Всего правом голоса обладают свыше 1,7 млн словенских граждан.
Первые результаты голосования станут известны в 19.30 по местному времени.
Депутаты избираются на четырехлетний срок.
Согласно результатам соцопросов, фаворитом кампании является Словенская демократическая партия Янеза Янши (премьер в 2004-2008 и 2012-2013 годах), на втором месте - движение бывшего актера комедийного жанра и мэра провинциального города Камник Марьяна Шареца, который прославился радиопародиями на президента Пахора и экс-премьера Яншу. Партия современного центра ушедшего в отставку Церара на третьем месте.-0-
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