Досрочные парламентские выборы проходят в Словении

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочные выборы 90 депутатов парламента проходят сегодня в Словении, сообщают информагентства.

Решение о досрочных выборах президент Словении Борут Пахор принял в середине апреля, после того, как 14 марта премьер-министр Миро Церар заявил, что подает в отставку.

С утра открыты чуть более 3 тыс. избирательных участков, за депутатский мандат борются 1,6 тыс. кандидатов. Всего правом голоса обладают свыше 1,7 млн словенских граждан.

Первые результаты голосования станут известны в 19.30 по местному времени.

Депутаты избираются на четырехлетний срок.

Согласно результатам соцопросов, фаворитом кампании является Словенская демократическая партия Янеза Янши (премьер в 2004-2008 и 2012-2013 годах), на втором месте - движение бывшего актера комедийного жанра и мэра провинциального города Камник Марьяна Шареца, который прославился радиопародиями на президента Пахора и экс-премьера Яншу. Партия современного центра ушедшего в отставку Церара на третьем месте.-0-