18 апреля, Анкара /БЕЛТА - Анадолу/. Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. Об этом сегодня сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Такое решение принято в ходе переговоров президента с лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели. По словам президента, Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции незамедлительно начнет подготовку к проведению выборов.

Во вторник, 17 апреля, Бахчели выступил с предложением провести досрочные выборы в стране 26 августа 2018 года.

Первоначально проведение выборов было запланировано на ноябрь 2019 года.-0-