Достигнута договоренность о встрече Путина и Трампа

27 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, подробности будут объявлены 28 июня. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков после встречи главы российского государства и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Он отметил, что вопрос о саммите между двумя странами обсуждается достаточно давно. "Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения, и об этом, очевидно, мы совместно с американскими коллегами объявим завтра", - сказал Юрий Ушаков.

Помощник президента России уточнил, что лидеры встретятся в третьей стране. До встречи Болтона с Путиным были закрытые контакты, согласовывались параметры и возможность встречи российского и американского лидеров. По словам Юрия Ушакова, выбрано очень удобное место - и для России, и для американской стороны.

Отвечая на вопрос касательно места проведения саммита, помощник президента заявил, что переговоры носили закрытый характер. "Наверное, президенты встретятся в середине дня. Несомненно, будет беседа тет-а-тет, также предусматривается, наверное, какое-то протокольное мероприятие, скорее всего, рабочий завтрак и совместная пресс-конференция, - предположил он. - Шла речь о том, что президенты могут договориться о совместном заявлении, которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене, и в плане обеспечения международной стабильности и безопасности".

По словам Юрия Ушакова, приоритетными являются несколько крупных тем саммита: стратегическая стабильность, борьба с международным терроризмом, региональная проблематика, включающая в себя все конфликтные ситуации в мире и возобновление двусторонних отношений. "Все эти темы принципиально важны и для нас, и для американцев, - сказал он. - Но если говорить о темах, которые могут обсуждаться, я могу только предположить - это, наверное, будет ситуация в двусторонних отношениях, это, наверное, сирийское урегулирование, международная стабильность и разоруженческое досье".

Помощник президента России также сообщил, что Путин на словах передал послание Трампу. "Наш президент довел до Джона Болтона некоторые мысли, которые предназначены для передачи исключительно Трампу. Беседа носила характер переговоров, ничего письменно не передавалось", - подчеркнул он.-0-