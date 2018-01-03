Доступ туристов на Эйфелеву башню и в парки Парижа закрыт из-за бури

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за бури "Элеанор" Эйфелеву башню в Париже закрыли для посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства туристического объекта.

"В связи с сильными порывами ветра в зоне башни и исходя из соображений безопасности с утра в среду принято решение не осуществлять допуск посетителей", - указывается в заявлении. По информации французского новостного канала BFM, минувшей ночью скорость ветра в зоне у вершины Эйфелевой башни была свыше 40 м/с. Таких сильных ветров в Париже и других регионах Франции не наблюдалось уже семь лет.

Кроме того, в Париже на весь день закрыт доступ в парки и скверы, так как там возможно падение деревьев.

В ночь на 3 января и утром этого дня непогода нарушила работу парижского аэропорта Шарль де Голль. С 07.00 до 09.00 утра были задержаны 60% рейсов. В середине дня на востоке Франции прекращены взлет и посадка в аэропортах Страсбурга и Мюлуза.

Согласно последней информации, девять человек пострадали от непогоды, четверо находятся в тяжелом состоянии. В 47 департаментах Франции сохраняется оранжевый уровень опасности. Около 193 тыс. квартир остались без электричества. Ожидается, что буря "Элеанор" продолжится во Франции до утра 4 января.-0-