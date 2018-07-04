Древние артефакты найдены при строительстве метро в Амстердаме

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Древние артефакты нашли рабочие на дне бывших городских каналов во время строительства новой линии метрополитена в Амстердаме, сообщает газета The Guardian.
Находки самые разнообразные - от орудий труда каменного века до современных ювелирных украшений и останков утонувших животных. Они хранят в себе почти 800 лет истории города.
Каналы Дамрак и Рокин - притоки реки Амстел - в XIX веке были засыпаны и превращены в улицы современного Амстердама. В 2003 году на этом месте начались работы по строительству новой линии городского метро, и рабочие наткнулись на 700 тыс. объектов.
Артефакты относятся к абсолютно разным эпохам и даже культурам: керамические лезвия (датируются 4 тыс. до н.э.), средневековые гвозди, монеты, крючки, русская налоговая печать и цуба (гарда) японского самурайского меча XIX века. Все предметы отражают разные этапы возведения городских построек и рассказывают о том, как видоизменялись судоходные пути.
Все предметы были сфотографированы и размещены на специальном сайте, который может посетить любой желающий.-0-
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