ДТП с 44 автомобилями произошло в Абу-Даби

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожно-транспортное происшествие с участием с 44 автомобилей произошло в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщают информагентства.
По данным местных СМИ, в результате инцидента пострадали не менее 22 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Причиной масштабной аварии могли стать плохие погодные условия - во время столкновения в городе был туман.
В связи с инцидентом полиция Абу-Даби призвала автомобилистов быть за рулем внимательными и осторожными, не нарушать скоростной режим.-0-
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