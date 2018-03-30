ДТП с микроавтобусом в Турции унесло жизни 17 человек

30 марта, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Жертвами ДТП на востоке Турции стали 17 человек, 36 получили ранения. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.
Микроавтобус с нелегальными беженцами врезался в ограничительный барьер на трассе Игдыр - Карс, после чего загорелся. Представители МВД сообщили, что в потерявшем управление транспортном средстве находились беженцы из Афганистана и Пакистана, незаконно пересекшие турецко-иранскую границу.
По словам очевидцев, от силы удара часть пассажиров вынесло на проезжую часть, некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе.-0-
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