ДТП с микроавтобусом в Турции унесло жизни 17 человек

30 марта, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Жертвами ДТП на востоке Турции стали 17 человек, 36 получили ранения. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.

Микроавтобус с нелегальными беженцами врезался в ограничительный барьер на трассе Игдыр - Карс, после чего загорелся. Представители МВД сообщили, что в потерявшем управление транспортном средстве находились беженцы из Афганистана и Пакистана, незаконно пересекшие турецко-иранскую границу.

По словам очевидцев, от силы удара часть пассажиров вынесло на проезжую часть, некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе.-0-