ДТП в Красноярском крае унесло жизни восьми человек

10 февраля, Красноярск /БЕЛТА - ТАСС/. В крупном ДТП в Дзержинском районе Красноярского края погибли восемь человек, в том числе двое маленьких детей и 17-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В результате ДТП погибли восемь человек, среди которых - двое малолетних детей и 17-летняя девушка. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

ДТП произошло утром в субботу на 70-м км трассы Канск - Тасеево - Устье. По предварительным данным, минивэн Honda столкнулся с грузовиком КаМАЗ. Водитель грузовика не пострадал, водитель и все пассажиры минивэна погибли.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства случившегося. Назначено проведение служебной проверки по факту причин происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетних.-0-