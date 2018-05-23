ДТП в Львовской области: погибли шесть человек

23 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Львовской области при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли шесть человек. Об этом сообщает главное управление областной Нацполиции.
Авария произошла 23 мая около 7.00 на трассе Киев - Чоп. "По предварительной информации отдела коммуникации Главного управления Нацполиции Львовщины, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.-0-
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