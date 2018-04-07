ДТП в Тунисе: 2 человека погибли, 70 пострадали

В провинции Монастир на северо-востоке Туниса столкнулись два пассажирских автобуса. Погибли как минимум 2 человека, еще 70 — пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Инцидент произошел в субботу утром недалеко от населенного пункта Мокнин. Автобус, который перевозил рабочих швейной фабрики, из-за густого тумана столкнулся с другим автобусом и перевернулся.

Одна из местных радиостанций сообщила, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, проигнорировав дорожные знаки.