Два автобуса и фура столкнулись в Индии: 7 погибших и 50 пострадавших

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автобуса и фура столкнулись в Индии, погибли семь человек, еще 50 пострадали, сообщает агентство АNI (Asian News International).

Частный автобус направлялся из Салема в город Дхармапури, когда столкнулся с фурой, а затем врезался в другой автобус. Раненых незамедлительно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Также серьезное ДТП произошло в индийском штате Раджастхан, где пострадали по меньшей мере 28 детей. Сообщается, что в ликвидации последствий происшествия активное участие приняли местные жители. Они помогли эвакуировать школьников из автобуса, оказали им первую помощь.-0-