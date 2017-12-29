Два человека погибли и 20 ранены в ДТП с автобусом в Турции

29 декабря, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Два человека погибли и 20 получили ранения в результате аварии автобуса на трассе Анкара - Стамбул в пятницу утром.

По сообщению местных властей, водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся.

Прибывшие на место происшествия спасатели доставили пострадавших в больницы Анкары и соседней провинции Болу.-0-