Два человека погибли при крушении вертолета на юго-западе Франции

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в результате крушения вертолета на юго-западе Франции, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел сегодня недалеко от французского города Люсак около 10.00 по местному времени.
Gironde : deux morts dans le crash d'un hélicoptère à Lussac https://t.co/JUWFrk2WQB pic.twitter.com/ypwWMxiIPl— Sud Ouest Bordeaux (@SO_Bordeaux) 5 апреля 2018 г.
По показаниям свидетелей, вертолет упал на виноградники вскоре после взлета с распложенного поблизости аэродрома и от удара загорелся. Управляли машиной инструктор и его ученик. Оба погибли. По факту произошедшего ведется расследование.-0-
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