Два человека погибли при крушении вертолета на юго-западе Франции

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в результате крушения вертолета на юго-западе Франции, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел сегодня недалеко от французского города Люсак около 10.00 по местному времени.

Gironde : deux morts dans le crash d'un hélicoptère à Lussac https://t.co/JUWFrk2WQB pic.twitter.com/ypwWMxiIPl — Sud Ouest Bordeaux (@SO_Bordeaux) 5 апреля 2018 г.

По показаниям свидетелей, вертолет упал на виноградники вскоре после взлета с распложенного поблизости аэродрома и от удара загорелся. Управляли машиной инструктор и его ученик. Оба погибли. По факту произошедшего ведется расследование.-0-