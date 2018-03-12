Два человека погибли при крушении вертолета в Нью-Йорке

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при крушении туристического вертолета в Нью-Йорке, передают информационные агентства.
Вертолет, принадлежащий частной компании, рухнул 11 марта в пролив Ист-Ривер. На его борту было 6 человек. Двое пассажиров погибли, еще трое доставлены в больницу в критическом состоянии. Из поврежденного вертолета их извлекали спасатели. Самостоятельно выбраться смог только пилот - его подобрал проходивший рядом с местом крушения буксир. Летчик также находится под медицинским наблюдением, его состояние врачи оценивают как нормальное.
Известно, что после крушения вертолет перевернулся в воде и практически полностью затонул. Причины ЧП устанавливаются.-0-
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