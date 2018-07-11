Два человека погибли при крушении вертолета в Польше

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частный вертолет разбился в Опольском воеводстве на юго-западе Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF.

Отмечается, что вертолет потерпел крушение в поле в 60 м от дороги. На борту находились три человека. Двое из них погибли, третьего реанимируют медики.

На месте инцидента работают спасатели и пожарные. Причины катастрофы выясняются.-0-