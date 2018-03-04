Два человека погибли при сходе лавины во французских Альпах

По меньшей мере два горнолыжника погибли и один пропал без вести после схода лавины во французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя. Об этом сообщают новостные агентства.

Инцидент произошел на курорте Валлорсин. Там погибли два человек. Еще один лыжник числится пропавшим без вести в коммуне Самоэн. Поисковую операцию приостановили из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее глава МВД Франции Жерар Коллон призвал к осторожности всех экстремалов в связи с риском схода лавин в названном регионе.