Два человека погибли при сходе лавины во французских Альпах

По меньшей мере два горнолыжника погибли и один пропал без вести после схода лавины во французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя. Об этом сообщают новостные агентства.
Инцидент произошел на курорте Валлорсин. Там погибли два человек. Еще один лыжник числится пропавшим без вести в коммуне Самоэн. Поисковую операцию приостановили из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее глава МВД Франции Жерар Коллон призвал к осторожности всех экстремалов в связи с риском схода лавин в названном регионе.
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