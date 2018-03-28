Два человека погибли при взрыве в порту в итальянском Ливорно

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве в порту итальянского города Ливорно (область Тоскана) погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел в одном из доков порта. На месте взрыва находились трое рабочих. Два человека погибли, один в тяжелом состоянии госпитализирован.
На место происшествия выехали пожарные и машины скорой помощи. Были эвакуированы люди из зоны, где находятся легковоспламеняющиеся жидкости. Ведется расследование причин ЧП.-0-
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