Два человека погибли при взрыве в порту в итальянском Ливорно

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве в порту итальянского города Ливорно (область Тоскана) погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из доков порта. На месте взрыва находились трое рабочих. Два человека погибли, один в тяжелом состоянии госпитализирован.

На место происшествия выехали пожарные и машины скорой помощи. Были эвакуированы люди из зоны, где находятся легковоспламеняющиеся жидкости. Ведется расследование причин ЧП.-0-