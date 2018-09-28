Два человека погибли в кафе Санкт-Петербурга из-за прорыва трубы с горячей водой

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При прорыве трубы с горячей водой в центре Санкт-Петербурга погибли два человека, сообщает корреспондент ТАСС.

Около 3 часов утра 28 сентября на Измайловском проспекте Санкт-Петербурга прорвало трубу, в результате чего под землю ушло два автомобиля, кипяток начал поступать в подвальное кафе рядом с местом происшествия.

Прибывший на место ЧП наряд вневедомственный охраны Росгвардии провел эвакуацию работников и посетителей кафе. Однако двое молодых людей вернулись в заведение за оставленными вещами. В результате они погибли.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.-0-