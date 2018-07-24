Два человека погибли в результате падения самолета в Подмосковье

Два человека погибли при падении учебно-тренировочного самолета в Серпуховском районе Московской области.

Сообщение о падении самолета в 500 метрах от аэродрома "Дракино" поступило на пульт дежурного спасательных служб в 15.40.

Два человека погибли, есть пострадавшие.

По предварительной информации, при крушении погиб чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик.

На ликвидации последствий крушения работали 15 спасателей и четыре единицы техники.