Два человека погибли в результате падения самолета в Подмосковье

Два человека погибли при падении учебно-тренировочного самолета в Серпуховском районе Московской области.
Сообщение о падении самолета в 500 метрах от аэродрома "Дракино" поступило на пульт дежурного спасательных служб в 15.40.
Два человека погибли, есть пострадавшие.
По предварительной информации, при крушении погиб чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик.
На ликвидации последствий крушения работали 15 спасателей и четыре единицы техники.
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