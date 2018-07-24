Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 июля 2018, Ср
+18°C
Переменная облачность EUR 2.3226
USD 1.9879
RUB 3.1589
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь выступает за чистоту и прозрачность в спорте
Президент
В Академии управления с 1 сентября не нужных в управлении людей учиться не должно - Лукашенко
Президент
Срок безвизового пребывания в Беларуси продлен до 30 дней
Президент
Квартиру от "Евроопт" выиграла продавец райпо, а один из внедорожников - покупатель "Е-доставки"!
Общество
Дом "Марина-2" комплекса "Минск-Мир" готов к заселению!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
На Букеровскую премию впервые номинировали комикс
00:52 Калейдоскоп
Брюссель хочет финансировать центры приема мигрантов из бюджета ЕС
00:28 В мире
Два человека погибли в результате падения самолета в Подмосковье
23:37 В мире
Велогонщики пострадали во время "Тур де Франс"
23:11 В мире
Умер актер из сериала "Счастливы вместе"
22:42 В мире
Баскетболистки Беларуси уступили Франции на юниорском ЧМ в Минске
22:16 Спорт
МАРТ проводит расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы
21:49 Экономика
Психологи Минска помогут родителям первоклассников морально подготовиться к школе
21:43 Регионы
Увеличение безвиза простимулирует развитие туристической инфраструктуры Беларуси - эксперт
21:37 Общество
Нарушения санитарного состояния выявлены на 4 пляжах Минска
21:29 Регионы
Правительство Греции выделило 20 млн евро на помощь пострадавшим при лесных пожарах
21:16 В мире
Чемпионы мира Мбаппе, Гризманн и Варан попали в десятку претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА
21:08 Спорт
Фильм о белорусском космонавте Олеге Новицком "Земляк" зрителям представят осенью
21:01 Культура
Замдиректора школы в Полоцком районе за приписку учебных часов приговорили к 2 годам с отсрочкой
20:49 Происшествия
Максим Мирный и Филипп Освальд проиграли на теннисном турнире в Гамбурге
20:38 Спорт
Безвиз в 30 дней заметно повысит число отдыхающих в белорусских здравницах иностранцев - эксперт
20:22 Экономика
Баскетболистки Венгрии, Австралии и США одержали по 3 победы на ЧМ в Минске
20:04 Спорт
Белорусские теннисистки сыграют в гостях с командой Германии в 1/4 финала Кубка Федерации 2019 года
19:40 Спорт
Некоторые остановки в Минске будут переименованы с 1 августа
19:37 Регионы
Мэй возглавит британскую сторону на переговорах с ЕС по Brexit
19:30 В мире
Все новости
Темы
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Год малой родины Год малой родины
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Уборочная кампания Уборочная кампания
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Два человека погибли в результате падения самолета в Подмосковье

В мире 24.07.2018 | 23:37
Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Два человека погибли при падении учебно-тренировочного самолета в Серпуховском районе Московской области.

Сообщение о падении самолета в 500 метрах от аэродрома "Дракино" поступило на пульт дежурного спасательных служб в 15.40.

Два человека погибли, есть пострадавшие.

По предварительной информации, при крушении погиб чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик.

На ликвидации последствий крушения работали 15 спасателей и четыре единицы техники.

﻿
Теги
авиакатастрофа, Россия, самолет
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3226 BYN 2.316 BYN 2.326 BYN
USD
1.9879 BYN 1.983 BYN 1.989 BYN
RUB
3.1589 BYN 3.155 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

В Академии управления с 1 сентября не нужных в управлении людей учиться не должно - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Кобяков принял участие в торжественном открытии 16-го чемпионата мира по вертолетному спорту на аэродроме Липки
Все фото

Инфографика

Среднемесячная заработная плата в Беларуси в первом полугодии Белстат опубликовал данные о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате работников в первом полугодии 2018 года по отдельным видам экономической деятельности.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожаров в Греции
Безвиз для болельщиков II Европейских игр будет действовать с 10 июня по 10 июля 2019 года
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь приветствует контакты мировых лидеров для снижения напряженности в политике – Макей
Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу
Беларусь и Латвия проведут заседание межправкомиссии 6 сентября в Риге
Экономика
Андрей Кобяков. Фото из архива Кобяков поручил до конца августа завершить работу над прогнозными документами 2019 года
МАРТ проводит расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы
Безвиз в 30 дней заметно повысит число отдыхающих в белорусских здравницах иностранцев - эксперт
Происшествия
Фото из архива Гражданин Беларуси погиб на парашютном аттракционе в Приморском крае
Замдиректора школы в Полоцком районе за приписку учебных часов приговорили к 2 годам с отсрочкой
Сотрудник ОМОН в Сенненском районе спас тонущего рыбака
Общество
Все на семейный фестиваль "Облака молока"!
Увеличение безвиза простимулирует развитие туристической инфраструктуры Беларуси - эксперт
Квартиру от "Евроопт" выиграла продавец райпо, а один из внедорожников - покупатель "Е-доставки"!
Регионы
Фото из архива Санэпидслужба опубликовала карту очагов обитания клещей в Минске
Психологи Минска помогут родителям первоклассников морально подготовиться к школе
Нарушения санитарного состояния выявлены на 4 пляжах Минска
Спорт
Выступает Андрей Кобяков Новое поколение летчиков будет достойно представлять Беларусь на международных соревнованиях - Кобяков
Баскетболистки Беларуси уступили Франции на юниорском ЧМ в Минске
Чемпионы мира Мбаппе, Гризманн и Варан попали в десятку претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА
Технологии
Фото из архива Беларусь поднялась на 38-е место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства
Японские автокомпании к 2050 году будут производить только электромобили и гибриды
В Лондоне тестируют 3D-сканеры, которые упростят правила провоза жидкостей в аэропортах
Культура
Фото из архива Широкое празднование 400-летия белорусского "Букваря" состоится в конце августа - начале сентября
Фильм о белорусском космонавте Олеге Новицком "Земляк" зрителям представят осенью
Съемки продолжения "Гардемаринов" начнутся осенью 2018 года
Калейдоскоп
СМИ раскрыли подробности продолжения "Игры престолов"
На Букеровскую премию впервые номинировали комикс
Пол Маккартни снова пересек пешеходный переход с обложки альбома Beatles "Abbey Road"
Газета 7 дней
Три поколения огнеборцев
Девочка, которая искала отца, покорила весь мир
Узоры взаимного интереса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия