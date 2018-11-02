Два человека получили ранения в штаб-квартире Sony Music в центре Лондона

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека получили ножевые ранения в результате инцидента в штаб-квартире Sony Music в одном из центральных районов Лондона Кенсингтоне. Об этом сообщает Русская служба BBC. Уточняется, что огнестрельное оружие задействовано не было.

На место происшествия сразу прибыли полиция и скорая помощь, проводилась эвакуация сотрудников офисов в районе инцидента. Дороги в этом районе также были перекрыты.

Полиция не связывает этот инцидент с терроризмом.-0-