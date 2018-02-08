Два крупнейших аэропорта ОАЭ закрыты из-за тумана

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАЭ из-за сильного тумана закрыты на вылет и прилет два крупнейших аэропорта, сообщает ТАСС.
В настоящий момент в международном аэропорту Дубая задержано 50 рейсов, в аэропорту Абу-Даби - более 30. В администрации аэропортов прогнозируют, что срок переноса рейсов составит примерно 2,5-3 часа.-0-
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