Два очень популярных вида оружия скрестили в США

Гражданскую версию автомата Калашникова адаптировали под магазины пистолетов Glock. Новый вид оружия получил название пистолет-пулемет AK-Draco NAK9.

Созданием изделия занималась компания Century Arms. У нее богатый опыт в разработке подобных прототипов. Главной особенностью данной модели является полная унификация с пистолетной обоймой Glock.

Благодаря разработке компания заняла нишу компактных пистолетов-пулеметов под патрон 9 мм. К гибриду подходят и увеличенные магазины.

Пистолет-пулемёт AK-Draco NAK9 идет в комплекте с 33-зарядным магазином и интегрированной планкой Пикатинни. В США новинка будет стоить около 725 долларов.