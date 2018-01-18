Два очень популярных вида оружия скрестили в США

Гражданскую версию автомата Калашникова адаптировали под магазины пистолетов Glock. Новый вид оружия получил название пистолет-пулемет AK-Draco NAK9.
Созданием изделия занималась компания Century Arms. У нее богатый опыт в разработке подобных прототипов. Главной особенностью данной модели является полная унификация с пистолетной обоймой Glock.
Благодаря разработке компания заняла нишу компактных пистолетов-пулеметов под патрон 9 мм. К гибриду подходят и увеличенные магазины.
Пистолет-пулемёт AK-Draco NAK9 идет в комплекте с 33-зарядным магазином и интегрированной планкой Пикатинни. В США новинка будет стоить около 725 долларов.
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