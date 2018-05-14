Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Стамбула

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, сообщают информагентства.

Самолет Airbus A330 южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines задел крылом хвост авиалайнера Airbus А321, принадлежащего Turkish Airlines. Оба самолета после инцидента были сняты с полетов для проверки. Никто из находившихся на борту не пострадал.

На месте происшествия работали пожарные, они предотвратили возможность возгорания. Проводится расследование инцидента.

Еще один и нцидент произошел в китайском городе Чэнду, где в ходе экстренной посадки самолета пострадали второй пилот и бортпроводник. Самолет совершал авиарейс Чунцин - Лхаса. При приближении судна к воздушному пространству города в кабине пилотов разбилось стекло, из-за чего и потребовалась экстренная посадка.-0-