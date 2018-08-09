Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Стамбула

В международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета - Boeing-777 турецких авиалиний и лайнер компании Royal Air Moroc, сообщают СМИ.

Борт марроканского авиаперевозчика Royal Air Moroc выполнял руление перед вылетом в Касабланку и задел хвост турецкого Boeing-777, который готовился принимать пассажиров, летевших в Афины.

В результате оба лайнера получили незначительные повреждения. Пострадавших нет. Рейсы Стамбул — Касабланка Стамбул - Афины были задержаны из-за ЧП. Пассажиров Boeing-777 отправили в Афины другим рейсом.

Начато расследование.