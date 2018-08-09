Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Стамбула

В международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета - Boeing-777 турецких авиалиний и лайнер компании Royal Air Moroc, сообщают СМИ.
Борт марроканского авиаперевозчика Royal Air Moroc выполнял руление перед вылетом в Касабланку и задел хвост турецкого Boeing-777, который готовился принимать пассажиров, летевших в Афины.
В результате оба лайнера получили незначительные повреждения. Пострадавших нет. Рейсы Стамбул — Касабланка Стамбул - Афины были задержаны из-за ЧП. Пассажиров Boeing-777 отправили в Афины другим рейсом.
Начато расследование.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3707 BYN
|2.356 BYN
|2.368 BYN
|USD
|2.0446 BYN
|2.032 BYN
|2.04 BYN
|RUB
|3.0962 BYN
|3.075 BYN
|3.105 BYN