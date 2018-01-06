Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Торонто

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту канадского Торонто, сообщают информагентства.
Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе. Покидавший стоянку самолет авиакомпании Sunwing, на борту которого не было пассажиров, столкнулся с воздушным судном авиакомпании WestJet, где в тот момент находились 168 человек.
Сообщается, что оба лайнера получили повреждения крыльев и хвостовых частей. На борту принадлежащего Sunwing самолета произошел пожар. Все пассажиры и экипажи сразу же были эвакуированы.
В результате происшествия пострадавших нет, однако оно привело к задержке некоторых рейсов из Торонто.-0-
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