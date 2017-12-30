Два перестрелки с самоубийствами произошли в США

Сразу два инцидента со стрельбой и последующим самоубийством произошли в Техасе и Калифорнии. Об этом сообщают информагентства.
В первом случае уволенный сотрудник автоцентра, расположенного в Хьюстоне, застрелил трех бывших коллег, а после этого покончил с собой. Все произошло 29 декабря примерно в 16-00 по местному времени. Вначале нападавший фигурировал как неизвестный, но впоследствии его личность все-таки установили.
Похожее случилось и в Калифорнии. В адвокатскую контору вошел вооруженный мужчина, убивший двух человек и ранивший одного из сотрудников фирмы. После этого он покончил с собой до выяснения обстоятельств.
Раненый сотрудник находится в медицинском учреждении.
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