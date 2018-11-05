Два самолета столкнулись в небе Канады

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из них рухнул на землю в районе боковой дороги Макги, второму удалось добраться до международного аэропорта Оттавы и благополучно приземлиться, передает канадская телекомпания CBC.
Один человек погиб в результате столкновения. Участок дороги Макги перекрыли, водителей попросили избегать места происшествия. Информации о причинах инцидента пока нет.
На место происшествия прибыли экстренные службы и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-
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