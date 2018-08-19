Два сильных землетрясения за один день произошли в Индонезии

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На индонезийском острове Ломбок 19 августа произошло землетрясение магнитудой подземных толчков, по данным Геологической службы США (USGS), 6,3.
Индонезийская служба BMKG оценила ее в 6,5.
По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился к юго-западу от города Белантинг на востоке острова на глубине семи километров. Сообщения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Подземные толчки ощущались также в крупнейшем городе Ломбока Матарам и на соседнем острове Бали.
19 августа в Индонезии в 124 км от острова Ломбок произошло второе за день землетрясение, на этот раз его магнитуда составила 7,2. Об этом 19 августа сообщили в Геологической службе США.
Эпицентр подземных толчков находился в море на глубине 1 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что угрозы возникновения цунами нет.
Посольство Беларуси в Индонезии в официальном аккаунте в соцсетях рекомендует гражданам Республики Беларусь воздержаться от посещения провинции Западная Нуса-Тенгара (о.Ломбок, Индонезия) до стабилизации обстановки.
В диппредставительстве отметили, что в случае необходимости готовы оказать помощь соотечественникам.-0-
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