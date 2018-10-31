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Два сотрудника ФСБ контужены при взрыве в Архангельске

В мире 31.10.2018 | 21:43
Фото из архива
Фото из архива

31 октября, Архангельск /БЕЛТА-ТАСС/. Два сотрудника ФСБ были контужены во время взрыва в здании управления ведомства, который произошел сегодня в Архангельске. Еще один сотрудник получил тяжелые ранения, за его жизнь борются врачи, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Орлов.

"Три человека в больнице. Один сотрудник находится в тяжелом состоянии, врачи предпринимают все максимальные меры, чтобы сохранить жизнь и здоровье этого человека. У двоих контузия, сейчас идет процесс реабилитации", - сказал он, не приведя подробности о состоянии пострадавших.

Расследование уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Глава СК Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причины и условия, способствовавшие преступлению. По предварительным данным, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство, его личность установлена.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов" УК РФ.-0-

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Теги
взрывы, регионы России, Россия, травматизм
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