Два взрыва прогремели в Антверпене

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бельгийском Антверпене прогремели два взрыва, в результате которых уничтожены 14 автомобилей и повреждены фасады двух жилых домов, сообщает ТАСС.

Взрывы прогремели в ночь на 16 марта в коммуне Дерн. Никто из жителей не пострадал.

В полиции считают, что инцидент не связан с терактом. Предположительно, взрывы носят криминальный характер.

В последнее время в Бельгии произошла серия поджогов машин и зданий, которая, по версии полиции, стала результатом войны местных преступных группировок, связанной с переделом сфер влияния на рынке наркотиков.-0-