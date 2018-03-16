Два взрыва прогремели в Антверпене

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бельгийском Антверпене прогремели два взрыва, в результате которых уничтожены 14 автомобилей и повреждены фасады двух жилых домов, сообщает ТАСС.
Взрывы прогремели в ночь на 16 марта в коммуне Дерн. Никто из жителей не пострадал.
В полиции считают, что инцидент не связан с терактом. Предположительно, взрывы носят криминальный характер.
В последнее время в Бельгии произошла серия поджогов машин и зданий, которая, по версии полиции, стала результатом войны местных преступных группировок, связанной с переделом сфер влияния на рынке наркотиков.-0-
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