23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два взрыва прогремели в столице Сомали Могадишо, сообщают информагентства.
Сначала недалеко от резиденции президента взорвался автомобиль, затем последовали еще один взрыв и стрельба. Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет.
На месте инцидента работают полиция и спасатели. Правоохранители предполагают, что автомобиль подорвал террорист-смертник.
Некоторые источники сообщают, что ответственность за атаку уже взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", ведущая вооруженную борьбу против правительства страны и препятствующая гуманитарной деятельности ООН.-0-
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