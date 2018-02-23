23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два взрыва прогремели в столице Сомали Могадишо, сообщают информагентства.

Сначала недалеко от резиденции президента взорвался автомобиль, затем последовали еще один взрыв и стрельба. Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет.

На месте инцидента работают полиция и спасатели. Правоохранители предполагают, что автомобиль подорвал террорист-смертник.

Некоторые источники сообщают, что ответственность за атаку уже взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", ведущая вооруженную борьбу против правительства страны и препятствующая гуманитарной деятельности ООН.-0-