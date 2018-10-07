Двадцать человек стали жертвами аварии во время свадьбы в США

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать человек погибли 7 октября в аварии с участием свадебного лимузина в пригороде Нью-Йорка Скохари. Об этом сообщает Пятый телевизионный канал.

Водитель свадебного автомобиля не справился с управлением, и машина упала вниз с холма. В результате этого свадебный кортеж протаранил людей, которые оказались на его пути.

На месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП.-0-