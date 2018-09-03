Две бомбы времен Второй мировой войны обезвредили во Франции

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Кан на северо-западе Франции обезвредили две английские бомбы времен Второй мировой войны, сообщает газета Parisien со ссылкой на префектуру департамента Кальвадос.

"Обезвреживание двух бомб в Кане: операция успешно завершена", - сообщается в Twitter-аккаунте префектуры.

В ближайшее время обе бомбы будут уничтожены. Вес только одной достигает 200 килограмм. Около 1200 человек были эвакуированы на время проведения операции.-0-