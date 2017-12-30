Замерзшие акулы выбросились на берег в США

Две лисьи акулы, не выдержавшие экстремально низкой температуры в Атлантическом океане, выбросились на берег у залива Кейп-Код. Оба хищника являются самцами, длиной около 4 метров.
Вероятнее всего акулы спасались от холодного шока и задохнулись уже на берегу. Чуть ранее на берег выбросились три молотильные акулы.
Лисьи акулы обитают в тропических и умеренных водах и плавают на глубине около 500 метров. Выбрасываются на берег они крайне редко.
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